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Aleyna Tilki'den ters köşe!

Aleyna Tilki'den ters köşe! İşte detaylar...

Aleyna Tilki'den ters köşe!

Aleyna bir kez daha şaşırtmanın peşinde! 2018 yılında 'Yıldız Tilbe’nin Yıldızlı Şarkıları' projesinde dinlenme rekorları kıran Tilki, Serdar Ortaç Şarkıları projesiyle de rekor için yola çıkıyor!

Aleyna Tilki'den ters köşe!

Projedeki bir çok sanatçının aksine, en az bilinen Yıldız Tilbe şarkılarından birini seçerek, Yalnız Çiçek’le açık ara büyük bir başarı yakalayan Aleyna, bir kez daha aynı stratejiyle arenaya çıkıyor.

Aleyna Tilki'den ters köşe!

Genç yorumcu, Serdar Ortaç’ın 'Gitme', 'Ben Adam Olmam', 'Yaz Yağmuru', 'Bilsem ki' gibi hitlerini tercih etmek yerine yine aynı stratejiyle, daha az bilinen ‘Ayrı Gitme’yi seslendirdi. Ozan Çolakoğlu’nun düzenlemesine imza attığı şarkı, albümün çıkışından 2 hafta önce, Edis&Gülşen düetiyle aynı gün piyasaya çıktı.

Aleyna Tilki'den ters köşe!

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