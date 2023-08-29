Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, bikinili karelerini yayınladı.



Şarkıcının fit fiziği dikkat çekti.



Tilki'ye binlerce beğeni geldi.



Şarkıcı, "Nehir ruhu perileri ve büyülü doğa" diye yazdı.



Tilki'ye mesaj da yağdı.

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