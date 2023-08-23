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Aleyna Tilki'den sütlü poz

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, süt içtiği anı Instagram'dan paylaştı. İşte detaylar...

Aleyna Tilki'den sütlü poz

Aleyna Tilki, süt içtiği anı paylaştı.

Aleyna Tilki'den sütlü poz

Şarkıcı, o anları Instagram'dan yayınladı.

Aleyna Tilki'den sütlü poz

Tilki, "Yeni şarkım Ayrı Gitme yazınıza enerji kattı mı. İki yıldır çıkmayı bekliyordu" diye yazdı.

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