Aleyna Tilki telefonda istediğini bulamayınca sinirlendi!

Elon Musk'ın, Twitter'in profil fotoğrafını "X" yapmasının ardından Twitter'ın "kuş" logosu "X" ile değiştirilmişti. Aleyna Tilki de bu duruma tepki gösterdi.



Şarkıcı, telefonda Twitter uygulamasını bulamadığını söyledi. Tilki, "Bir saatir Twitter arıyorum Twitter'da X ne?" diye yazdı.

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