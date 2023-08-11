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Aleyna Tilki telefonda istediğini bulamayınca sinirlendi!

Aleyna Tilki telefonda istediğini bulamayınca sinirlendi! İşte detaylar...

Aleyna Tilki telefonda istediğini bulamayınca sinirlendi!

Elon Musk'ın, Twitter'in profil fotoğrafını "X" yapmasının ardından Twitter'ın "kuş" logosu "X" ile değiştirilmişti. Aleyna Tilki de bu duruma tepki gösterdi.

Aleyna Tilki telefonda istediğini bulamayınca sinirlendi!
Şarkıcı, telefonda Twitter uygulamasını bulamadığını söyledi. Tilki, "Bir saatir Twitter arıyorum Twitter'da X ne?" diye yazdı.

Aleyna Tilki telefonda istediğini bulamayınca sinirlendi!

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