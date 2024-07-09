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Aleyna Tilki giydiği şortla sosyal medyanın diline düştü

"Kıyafeti eleştirmek tacizdir" ifadesiyle son günlerde gündemde yer alan Aleyna Tilki, sahne tarzıyla yine sosyal medyanın gündemine yerleşti.

Aleyna Tilki giydiği şortla sosyal medyanın diline düştü

Aleyna Tilki'nin şort ve bluz kombinasyonu görenleri şaşırttı. Sahneye çıkmasının engellendiğini dile getiren Aleyna Tilki, "Sahne kıyafetlerimin eleştirilmesi bana taciz gibi geliyor" demişti.

Aleyna Tilki giydiği şortla sosyal medyanın diline düştü

Bu açıklamalarından iki hafta sonra Bodrum'daki konserindeki tarzıyla gözleri üzerine çeken Aleyna Tilki, kısa şort ve bluz kombiniyle sahneye çıktı ve sevilen şarkılarını seslendirdi.

Aleyna Tilki giydiği şortla sosyal medyanın diline düştü

Genç şarkıcının sahne tarzı, hayranlarından beğeni toplarken, sosyal medyada da konuşulmaya devam etti.

Aleyna Tilki giydiği şortla sosyal medyanın diline düştü

"Yataktan kalkıp gelmiş gibi" ve "özensiz" gibi yorumlarla eleştirilen Aleyna Tilki, bu yorumlara rağmen dikkat çekmeyi başardı.

 

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