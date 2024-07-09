Aleyna Tilki giydiği şortla sosyal medyanın diline düştü

Aleyna Tilki'nin şort ve bluz kombinasyonu görenleri şaşırttı. Sahneye çıkmasının engellendiğini dile getiren Aleyna Tilki, "Sahne kıyafetlerimin eleştirilmesi bana taciz gibi geliyor" demişti.

Bu açıklamalarından iki hafta sonra Bodrum'daki konserindeki tarzıyla gözleri üzerine çeken Aleyna Tilki, kısa şort ve bluz kombiniyle sahneye çıktı ve sevilen şarkılarını seslendirdi.

Genç şarkıcının sahne tarzı, hayranlarından beğeni toplarken, sosyal medyada da konuşulmaya devam etti.

"Yataktan kalkıp gelmiş gibi" ve "özensiz" gibi yorumlarla eleştirilen Aleyna Tilki, bu yorumlara rağmen dikkat çekmeyi başardı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.