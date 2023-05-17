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SnobMagazin.com

Zülfü Livaneli’den edebiyatseverlere özel seçki

Türk edebiyatının usta kalemi Zülfü Livaneli, edebiyat tarihinin 10 değerli eserini özel seçkisinde bir araya getiriyor. Edebiyat dünyasından usta isimlerin bir araya geldiği “Livaneli Kitaplığı” İnkılâp Kitabevi imzasıyla raflardaki yerini aldı.

Zülfü Livaneli’den edebiyatseverlere özel seçki

Müziği ve kalemiyle dünyanın dört bir yanına ulaşan Zülfü Livaneli, tarihte iz bırakan usta isimleri kendi penceresinden okuyucuyla buluşturuyor. Dünya klasiklerinden özenle seçilmiş “Livaneli Kitaplığı”, Zülfü Livaneli’nin önsözüyle birlikte edebiyatseverlerin karşısına çıkıyor.

Zülfü Livaneli’den edebiyatseverlere özel seçki

Tüm insanlığa mal olmuş ve dünyaya yön vermiş bu eserlerin her biri “Livaneli Kitaplığı” adı altında bir araya geliyor. Livaneli; demokrasi, özgürlük, vicdan, inanç gibi yüzyılladır tartışılagelen kavramları da seçtiği eserler ile okuyucuya didik didik sorgulatıyor. Tolstoy-İnsan Neyle Yaşar, Halil Cibran-Ermiş, Virginia Woolf-Kendine Ait Bir Oda, Aiskhylos-Zincire Vurulmuş Prometheus, Stefan Zweig-Satranç-Meçhul Bir Kadından Mektup-Korku, Lewis Carroll-Alice Harikalar Diyarında-Aynanın İçinden ve Jack London-Martin Eden başyapıtların yer aldığı “Livaneli Kitaplığı”, edebiyatseverlere ufuk açıcı bir okuma vaat ediyor.

Fikirlerini yarım asrı aşkın bir süredir sanat ve edebiyatla yoğuran Zülfü Livaneli’nin hayatını ve kalemini etkileyen her biri ölümsüz bu eserler, Solmaz Kamuran çevirisi ve İnkılâp Kitabevi etiketiyle birlikte başlangıç yapmak isteyenlere kılavuz oluyor.

 

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