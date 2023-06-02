  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Engin Akyürek ilk kez D&R’da okurlarıyla buluşacak

Başarılı oyuncu Engin Akyürek, “Zamansız” isimli ikinci öykü kitabının tanıtımı için 10 Haziran’da D&R Suadiye mağazasında okurlarıyla bulaşacak.

Engin Akyürek ilk kez D&R’da okurlarıyla buluşacak

Türkiye’deki mağazalarıyla kültür, sanat ve teknoloji tutkunlarının buluşma noktası olan D&R, sevilen yazar ve ünlüleri takipçileriyle buluşturmaya devam ediyor. Gerçekleştirdiği imza günleri ve etkinliklerle ilklere imza atan D&R, bu kez okur yazar buluşmalarında oyuncu Engin Akyürek’i ağırlıyor. Akyürek, çıkardığı ilk öykü kitabı “Sessizlik”in ardından yazdığı ikinci öykü kitabı “Zamansız”ı, 10 Haziran Cumartesi günü saat 14:00’te D&R Suadiye mağazasında okuyucuları için imzalayacak.

Engin Akyürek ilk kez D&R’da okurlarıyla buluşacak

“Zamansız” kitabı hakkında

Engin Akyürek’in ikinci öykü kitabı “Zamansız”, tam da herkesin zamansızlıktan yakındığı bir zamanda karşımıza çıkıyor. Kitapta, ilk aşkın heyecanı, önyargılara kurban edilmeyen dostluklar, ölümsüz aşkın en güzeli, patilerin ve tüylerin huzuru, en pürüzsüz karşılaşmalar, dost sohbetlerinin yumuşaklığı, teknolojinin bile aramıza giremediği zamansızlıklar konu ediliyor. Zamansız kitabı tüm D&R mağazaları ve dr.com.tr’de satışta olacak.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Engin Akyürek'ten alkışlanacak hareket
  Magazin

Engin Akyürek'ten alkışlanacak hareket

Adım Farah'a sürpriz oyuncu
  Magazin

Adım Farah'a sürpriz oyuncu

Zülfü Livaneli’den edebiyatseverlere özel seçki
  Kültür - Sanat

Zülfü Livaneli’den edebiyatseverlere özel seçki

Ünlü oyuncu Buğra Gülsoy evine haciz geldiğini söyledi
  Magazin

Ünlü oyuncu Buğra Gülsoy evine haciz geldiğini söyledi

Akademik Yazar Sabiha Sefer Ünal'dan Tarihten Bugüne Rüyalar
  Kültür - Sanat

Akademik Yazar Sabiha Sefer Ünal'dan Tarihten Bugüne Rüyalar

Lula Lima’nın Öğreti Dolu Kitabı Raflardaki Yerini Aldı
  Kültür - Sanat

Lula Lima’nın Öğreti Dolu Kitabı Raflardaki Yerini Aldı