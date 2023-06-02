Engin Akyürek ilk kez D&R’da okurlarıyla buluşacak

Türkiye’deki mağazalarıyla kültür, sanat ve teknoloji tutkunlarının buluşma noktası olan D&R, sevilen yazar ve ünlüleri takipçileriyle buluşturmaya devam ediyor. Gerçekleştirdiği imza günleri ve etkinliklerle ilklere imza atan D&R, bu kez okur yazar buluşmalarında oyuncu Engin Akyürek’i ağırlıyor. Akyürek, çıkardığı ilk öykü kitabı “Sessizlik”in ardından yazdığı ikinci öykü kitabı “Zamansız”ı, 10 Haziran Cumartesi günü saat 14:00’te D&R Suadiye mağazasında okuyucuları için imzalayacak.

“Zamansız” kitabı hakkında

Engin Akyürek’in ikinci öykü kitabı “Zamansız”, tam da herkesin zamansızlıktan yakındığı bir zamanda karşımıza çıkıyor. Kitapta, ilk aşkın heyecanı, önyargılara kurban edilmeyen dostluklar, ölümsüz aşkın en güzeli, patilerin ve tüylerin huzuru, en pürüzsüz karşılaşmalar, dost sohbetlerinin yumuşaklığı, teknolojinin bile aramıza giremediği zamansızlıklar konu ediliyor. Zamansız kitabı tüm D&R mağazaları ve dr.com.tr’de satışta olacak.

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