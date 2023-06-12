  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Engin Akyürek fanları öyle bir şey yaptı ki!

Engin Akyürek'in yabancı hayranları, oyuncunun adına depremzedelere 1 milyon 150 bin liralık bağış yaptı. İşte detaylar...

Engin Akyürek fanları öyle bir şey yaptı ki!

Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre; Engin Akyürek, 'Zamansız' adlı kitabının imza gününde Suadiye D&R mağazasında hayranlarıyla bir araya geldi. Oyuncunun, Türk hayranlarının dışında Amerika, Arjantin ve Brezilya gibi ülkelerden birçok sevenleri de etkinliğe gelerek, uzun kuyruk oluşturdu. Akyürek'in yabancı hayranlarının, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle oyuncu adına depremzedelere 48 bin dolar (1 milyon 150 bin lira) bağış yaptığı öğrenildi.

Engin Akyürek fanları öyle bir şey yaptı ki!
Eserin gelirinin Türkiye Omurilik Felçleri Derneği'ne bağışlanacağını söyleyen Akyürek, "Maddiden daha çok manevi değerin önemli olduğunu düşünüyorum. Bir farkındalık yaratıp dikkat çekmek, bizim için daha önemli. 15 yıldır Türk dizilerinin dünyada büyük başarısı var. Bunun konuşulması lazım. Benim tanınmam çok kıymetli bir şey ama bunu devam ettirmemiz gerekiyor" dedi.

Engin Akyürek fanları öyle bir şey yaptı ki!

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 1
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Engin Akyürek ilk kez D&R’da okurlarıyla buluşacak
  Magazin

Engin Akyürek ilk kez D&R’da okurlarıyla buluşacak

Engin Akyürek'ten alkışlanacak hareket
  Magazin

Engin Akyürek'ten alkışlanacak hareket

Adım Farah'a sürpriz oyuncu
  Magazin

Adım Farah'a sürpriz oyuncu

Özgü Namal 10 yıl sonra setlere dönüyor. İşte o proje…
  Magazin

Özgü Namal 10 yıl sonra setlere dönüyor. İşte o proje…

Mescitte fotoğraf çektirdiği için hakkında dava açılan Eda Taşpınar için karar çıktı
  Magazin

Mescitte fotoğraf çektirdiği için hakkında dava açılan Eda Taşpınar için karar çıktı

Hamile Atiye seyircileri coşturdu
  Magazin

Hamile Atiye seyircileri coşturdu