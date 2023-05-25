 Adım Farah'a sürpriz oyuncu

Yapımını O3 Medya’nın, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz’ün oturduğu, Deniz Dargı, M. Cem Görgeç ve S. Cenk Boğatur’un birlikte kaleme aldıkları, FOX’un sevilen ve çarşamba günleri izleyiciyle buluşan “Adım Farah” dizisine sürpriz bir isim dahil olmaya hazırlanıyor.

Engin Akyürek ve Demet Özdemir’in başrollerini paylaştığı, iddialı hikayesiyle seyirciyi ekrana kilitlemeye devam eden diziye 14. bölüm itibarıyla sevilen oyuncu Feyyaz Duman, Kerimşah’ın öz babası Behnam karakteriyle dahil olacak. Dün akşam yayınlanan 13. bölümde sesiyle geleceğinin müjdesini veren ve Farah ile Tahir’in yaşamadığını düşündüğü ancak hayatta olduğunu öğrendikleri Duman’ın hayat vereceği Behnam’ın dizideki dengeleri ne şekilde değiştireceği şimdiden merak konusu oldu.

SEZON FİNALİ İÇİN NEFESLER TUTULDU!

Fırat Tanış, Senan Kara, Lale Başar, Oktay Çubuk ve Mustafa Avkıran ve Ali Sürmeli gibi birbirinden güçlü isimlerin der yer aldığı “Adım Farah” nefesleri kesecek sezon finaliyle 31 Mayıs Çarşamba saat 20.00’de FOX’ta.

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