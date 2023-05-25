Engin Akyürek'ten alkışlanacak hareket

Demet Özdemir ile Adım Farah dizisinde başrolü paylaşan Engin Akyürek, yeni kitap çıkardı.



Oyuncu, Zamansız adını verdiği kitabını Instagram'dan duyurdu.



Akyürek, eserin gelirini ise Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'ne bağışladı.



Oyuncu, "Uzun bir aradan sonra ikinci öykü kitabım Zamansız karşınızda... Uzun bir aranın içine belki tatsız olaylar duygular girdi ama bu kitabı her şeye rağmen umut dolu bir dünyada yaşama isteğimizin var olduğunu bilmek, bu duyguda bir tat bırakabilmek adına paylaşmak istedim. Yazma yolculuğumda her daim yanımda olan İdil Hafızoğluna'na Yasin Öksüz'e ve çok emek verdiğimiz Kafasına Göre dergisine Basri Albayrak'ın ve Özlem Durak'ın basım yolculuğundaki emeklerine, Art İstanbul ailesine ve Dogan Kitap ailesine, çizimleriyle yine yanımda olan Nalan Alaca2ya, kapak çizimini yapan Başaran Karabulut'a , değerli aileme ve Ankara'ya sonsuz teşekkürler... Kitabın telif gelirleri Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'ne bağışlanmıştır" dedi.

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