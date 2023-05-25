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Engin Akyürek'ten alkışlanacak hareket

Ünlü oyuncu Engin Akyürek, yeni kitap çıkardığını duyurdu. İşte haberin detayları...

Engin Akyürek'ten alkışlanacak hareket

Demet Özdemir ile Adım Farah dizisinde başrolü paylaşan Engin Akyürek, yeni kitap çıkardı.

Engin Akyürek'ten alkışlanacak hareket
Oyuncu, Zamansız adını verdiği kitabını Instagram'dan duyurdu.

Engin Akyürek'ten alkışlanacak hareket
Akyürek, eserin gelirini ise Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'ne bağışladı.

Engin Akyürek'ten alkışlanacak hareket
Oyuncu, "Uzun bir aradan sonra ikinci öykü kitabım Zamansız karşınızda... Uzun bir aranın içine belki tatsız olaylar duygular girdi ama bu kitabı her şeye rağmen umut dolu bir dünyada yaşama isteğimizin var olduğunu bilmek, bu duyguda bir tat bırakabilmek adına paylaşmak istedim. Yazma yolculuğumda her daim yanımda olan İdil Hafızoğluna'na Yasin Öksüz'e ve çok emek verdiğimiz Kafasına Göre dergisine Basri Albayrak'ın ve Özlem Durak'ın basım yolculuğundaki emeklerine, Art İstanbul ailesine ve Dogan Kitap ailesine, çizimleriyle yine yanımda olan Nalan Alaca2ya, kapak çizimini yapan Başaran Karabulut'a , değerli aileme ve Ankara'ya sonsuz teşekkürler... Kitabın telif gelirleri Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'ne bağışlanmıştır" dedi.

Engin Akyürek'ten alkışlanacak hareket

 

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