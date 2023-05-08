  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ünlü oyuncu Buğra Gülsoy evine haciz geldiğini söyledi

Buğra Gülsoy, Ankara’da yaşadığı yıllarda evlerine haciz gelip eşyaları götürdüğünü söyledi. İşte haberin detayları...

Ünlü oyuncu Buğra Gülsoy evine haciz geldiğini söyledi

Oyuncu ve yazar Buğra Gülsoy önceki gün 6. Merzifon Kitap Fuar’ına katıldı. Yaklaşık bir saat sevenleriyle söyleyişi yapan ve onların sorularını yanıtlayan Gülsoy, sonrasında ‘Luna’ adlı kitabının, imza törenine geçerek saatlerce okurlarının kitaplarını imzaladı.

 Ünlü oyuncu Buğra Gülsoy evine haciz geldiğini söyledi

Söyleyişi sırasında bir hayranının ‘Hiç yokluk gördünüz mü’ sorusunu da yanıtlayan Buğra Gülsoy, yokluk gördüğünü belirterek, Ankara’da yaşadığı yıllarda evlerine haciz gelip eşyaları götürdüğünü söyledi. Bu duruma çok üzüldüğünü de sözlerine ekledi.

Ünlü oyuncu Buğra Gülsoy evine haciz geldiğini söyledi

İmza töreni sonrasında basın mensuplarının sorularını da yanıtlamayı ihmal etmeyen Buğra Gülsoy, okurlarıyla buluştuğu için mutlu olduğunu ifade ederek yeni kitap yazmaya başlayacağını da müjdeledi. 5 yıl evli kaldığı Nilüfer Gürbüz’le geçtiğimiz aylarda boşanan Gülsoy, boşanma hakkındaki soruları yanıtsız bırakara, oğlu Cem’in çok hızlı büyüdüğünü söyledi.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Akademik Yazar Sabiha Sefer Ünal'dan Tarihten Bugüne Rüyalar
  Kültür - Sanat

Akademik Yazar Sabiha Sefer Ünal'dan Tarihten Bugüne Rüyalar

Lula Lima’nın Öğreti Dolu Kitabı Raflardaki Yerini Aldı
  Kültür - Sanat

Lula Lima’nın Öğreti Dolu Kitabı Raflardaki Yerini Aldı

Gurur Ve İlham Veren Kadınların Hikayesi “Yüz Akımız 100 Kadın” Kitabında Bir Araya Geldi
  Kültür - Sanat

Gurur Ve İlham Veren Kadınların Hikayesi “Yüz Akımız 100 Kadın” Kitabında Bir Araya Geldi

Ünlü oyuncu Serkan Keskin kuralları hiçe saydı
  Magazin

Ünlü oyuncu Serkan Keskin kuralları hiçe saydı

Aslı Enver ve Mehmet Günsür'ün başrolünü paylaştığı Arayış'ın afişi yayınlandı
  Magazin

Aslı Enver ve Mehmet Günsür'ün başrolünü paylaştığı Arayış'ın afişi yayınlandı

Ünlü çift Ezgi Mola ve işletmeci Mustafa Aksakallı evleniyor
  Magazin

Ünlü çift Ezgi Mola ve işletmeci Mustafa Aksakallı evleniyor