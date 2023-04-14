SnobMagazin.com

Lula Lima’nın Öğreti Dolu Kitabı Raflardaki Yerini Aldı

Eğlenceli ve öğretici içeriğiyle dikkat çeken “Minik Gözyaşı Damlası” İnkılâp Kitabevi imzasıyla çocuklarla buluşuyor.

Lula Lima’nın Öğreti Dolu Kitabı Raflardaki Yerini Aldı

Lula Lima’nın kaleme aldığı “Minik Gözyaşı Damlası” kitabı; çocukların içinde kaybolmalarını sağlayacak, bilgi dolu bir ders kitabı olarak raflarda yerini almaya hazırlanıyor. Betania Zacarias’ın resimlediği kitap, minik okuyucuları sayfalar üzerinde eğlenceli ve büyüleyici bir gezintiye çıkarırken aynı zamanda öğrenmelerini sağlıyor.

Minik Gözyaşı, günlerini her zaman ve her yerde herhangi bir şey için ağlayarak hüzün dolu geçiriyor, ta ki bir gün yolda yürürken bir kayaya çarpana kadar. Ağlamaya çalışmasına rağmen gözünden bir damla yaş bile akmayan ana karakter; nehirden, denizden ve buluttan gözyaşı istiyor ancak sonunda uğur böceklerinin yardımıyla sevinçten ağlamanın keyfine varıyor. Lula Lima minik okuyucularına öğretileri eğlenceli bir şekilde sunarken; diğer yandan hayal güçlerinin sınırlarını genişletiyor.

Buşra Kaya çevirisi ve İnkılâp Kitabevi imzasıyla yayımlanan “Little Tear Drop” minik okuyuculara keyifli saatler vaat ediyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 1
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Gurur Ve İlham Veren Kadınların Hikayesi “Yüz Akımız 100 Kadın” Kitabında Bir Araya Geldi
  Kültür - Sanat

Gurur Ve İlham Veren Kadınların Hikayesi “Yüz Akımız 100 Kadın” Kitabında Bir Araya Geldi

'Bir Deli' ilk kez Harbiye Açıkhava'da
  Kültür - Sanat

'Bir Deli' ilk kez Harbiye Açıkhava'da

Devrim Erbil’in Neonist Sergisi 30 Nisan’a Kadar Uzatıldı
  Kültür - Sanat

Devrim Erbil’in Neonist Sergisi 30 Nisan’a Kadar Uzatıldı

Günsu Saraçoğlu “ReBirth” Kişisel Sergisi ile İstanbul ve ABD’de
  Kültür - Sanat

Günsu Saraçoğlu “ReBirth” Kişisel Sergisi ile İstanbul ve ABD’de

Nevra Serezli’yi Sahnelere Döndüren “Ağaçlar Ayakta Ölür” Türkiye Turnesinde
  Kültür - Sanat

Nevra Serezli’yi Sahnelere Döndüren “Ağaçlar Ayakta Ölür” Türkiye Turnesinde

'Kapkabare' Beğeni Topladı
  Kültür - Sanat

'Kapkabare' Beğeni Topladı