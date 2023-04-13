Gurur Ve İlham Veren Kadınların Hikayesi “Yüz Akımız 100 Kadın” Kitabında Bir Araya Geldi

Ayla Erdim’in proje sahipliğini yaptığı “Yüz Akımız 100 Kadın”’ın sanat yönetmenliğini Banu Noyan yaptı. Zeliha Sunal ve Fazilet Patır’ın proje danışmanı olduğu kitap, yol gösterecek yaşam öyküleriyle pek çok insana ilham olacak.

"Yüz Akımız 100 Kadın"ın sanat yönetmeni Banu Noyan: "Bu kitapla gençlerimize korkmayın, haydi hayallerinizi gerçekleştirin ve güçlü olun mesajını verdik. Eserde de yüz ayrı dünyayı ve onların kahramanlık hikayalerini bir araraya getirerek okuyucularla buluşturduk." dedi.

Kitabın proje sahibi Ayla Erdim de duygularını: "Ülkemizin her yerinden başarılarını ispat etmiş ve rol model olmuş kadınlarımızın hikayelerini genç kadınlarımıza sen de yapabilirsin cesaretini vermek üzere yola çıktık. Ümitsiz olan gençlerimize de ilham kaynağı olabilmek için 100 kadınımızın hikayesini bu kitapta topladık." sözleriyle ifade etti.

Etkinlikte İstanbul Devlet Orkestrası Sanatçısı ve Seslendirme Oyuncusu Özlem Abacı, bu özel güne ithafen Cumhuriyetin 100. yılında Türk kadınına yazdığı 'Kadın' şarkısını ilham veren kadınlar için seslendirdi.

Toplumun her alanında çalışmalarını sürdüren başarılı kadınların bir araya geldiği kitaptaki her bir kadının öyküsünde başarısının tesadüf olmadığı anlatılıyor. Özellikle gençlere yol gösterecek olan yaşam öyküleri ve başarı modelleriyle ülkemizin yüz akı kadınlarından yola çıkan bu eser aynı zamanda tarihi belge niteliğinde.

Kitabın satışından elde edilen gelir Yaşam Boyu Paylaşım Derneği ve Tomurcuk Özel Çocuklar Kooperatifi’ne bağışlanacak.

‘YÜZ AKIMIZ 100 KADIN’ YAZARLARIMIZ

1. ASLI AKSOY

2. AHU KAHRAMAN YILDIRIM

3. ARZU PAKSOY ÇEKİRGE

4. ASLI DEDE

5. ASLI TANUĞUR SAMANCI

6. AV.DR.JÜLİDE IŞIL BAGATUR

7. AYLİN SATİN OLSUN

8. AYNUR ÇEŞMELİLER

9. AYSEL BİLGİN

10. AYSUN SÖKMEN

11. AYŞE AĞAÇ DAĞ

12. AYŞE KULİN

13. AYŞEGÜL ABACI

14. AYTEN ARDEL

15. BAHAR ERDİM HOBAN

16. BEDRİYE HÜLYA

17. BEGÜM ESRA AYTAN

18. BELGİN AKSOY

19. BERİL KOPARAL ERGÜN

20. BERRİN ARGUNHAN

21. BUKET AYDIN

22. BURCU KÖSEM

23. BURCU ÜZÜMCÜLER

24. BÜŞRA YAPICI

25. CAHİDE EREL

26. DC DR ŞENGÜL DEMİRAL

27. DOÇ DR .MİNE MUCUR

28. DOÇ.DR.AŞKIM NURDAN TÜMBEK TEKEOĞLU

29. DR BENAL TANRISEVER ŞİMŞEK

30. DR EBRU NURLUOĞLU

31. DR. GÜNET EROĞLU

32. ECEM TAŞIN

33. ELMAS ÖZLER

34. EMEL AKSOY GÜNDEMİR

35. EMİNE ÇINAR AKALIN

36. EMİNE ERDEM

37. FATMA AYDOĞDU

38. FAZİLET PATIR



39. FİGEN ÇAKMAK

40. FİLİZ AKKAŞ

41. GİZEM YASA

42. GÜLSER ÖZKAN

43. GÜLŞAH GÜRKAN

44. GÜN BİLGİN

45. HATİCE NESRİN TUNCER

46. İLKNUR GÜNTÜRKTÜN KALIPÇI

47. İLKNUR TERCAN

48. KADRİYE OLGAR

49. LALEHAN UYSAL

50. MEHTAP ŞENİZ ÇAHAN

51. MELİS BÜYÜKSAN

52. MELTEM KURTSAN

53. MERYEM SALMAN

54. MISRA ÖZ

55. MİNE EKİNCİ

56. MONİK İPEKEL

57. MUKADDER ÖZDEN

58. MUKADDES BAŞKAYA

59. MÜESSER KURT

60. MÜNTEHA ADALI

61. NARDANE KUŞÇU

62. NAZMİYE BAL

63. NEDRET GÜRDAL

64. NESLİHAN KUTLU MARAŞ

65. NUR GER

66. NURAN OĞUZ ÖZYILMAZ

67. NURAY TOPRAK

68. NURTEN ÖZTÜRK

69. ÖMÜR GEDİK

70. ÖZGE BULUT MARAŞLI

71. ÖZLEM ABACI

72. ÖZLEM MEKİK

73. PELİN ÇALIŞKANOĞLU EKŞİ

74. PROF DR LALE TOKGÖZOĞLU

75. PROF DR MERAL BEKSAÇ

76. PROF DR SIDDIKA SEMAHAT DEMİR

77. PROF DR. SEZA ÖZEN

78. PROF.DR. RANA SANYAL

79. PROF.DR. REZAN TOPALOĞLU

80. PROF.DR.FİLİZ KARAOSMANOĞLU

81. PROF.DR.MELAHAT DÖNMEZ KESİM

82. RABİA TEKİNCE

83. RENAN TAN TAVUKÇUOĞLU

84. SAADET SUYOLCUOĞLU

85. SEMRA ÇETİNKAYA

86. SEMRA DEMİRER

87. SEMRA İNCE

88. SEMRA SANİYE MERT

89. SERMİN CAKALIOĞLU

90. SEVDA TÜRKÜSEV

91. SEVGİNAR BAŞTEKİN

92. SEZEN SUNGUR SARAL

93. TUNA ARMAN

94. ÜLKÜ ÖZEREN

95. YASEMİN PİRİNÇÇİOĞLU

96. YILDIZ ALPAR

97. ZEHRA LEVENT DENİZASLANI

98. ZELİHA SUNAL

99. ZEYNEP ELBEYLİ

100. ZÜMRAN ÖMÜR

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