Zeynep Bastık'tan bikinili pozlar

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, geçtiğimiz sene çektirdiği bikinili karelerini yayınladı.



Şarkıcı, "Geçen sene bu zamanlarmış. Şimdi hastayım. Haftaya yenilerini çekerim" diye yazdı.

Bastık'a beğeni yağdı.

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