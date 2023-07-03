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Zeynep Bastık'tan bikinili pozlar

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, bikinili karelerini yayınladı. İşte haberin detayları...

Zeynep Bastık'tan bikinili pozlar

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, geçtiğimiz sene çektirdiği bikinili karelerini yayınladı.

Zeynep Bastık'tan bikinili pozlar
Şarkıcı, "Geçen sene bu zamanlarmış. Şimdi hastayım. Haftaya yenilerini çekerim" diye yazdı.

Zeynep Bastık'tan bikinili pozlar

Bastık'a beğeni yağdı.

Zeynep Bastık'tan bikinili pozlar

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