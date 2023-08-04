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Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'ın pozları sosyal medyayı salladı

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarıyla konuşuluyor. İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'ın pozları sosyal medyayı salladı

Zeynep Bastık, sevgilisi Ali Can Ayyıldız ile tatiline devam ediyor.

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'ın pozları sosyal medyayı salladı

Tuvalette paylaştığı kareleriyle sosyal medyada konuşulan şarkıcı, yeni karesiyle yine gündem oldu.

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'ın pozları sosyal medyayı salladı
Bastık, bu defa kombiniyle gündem oldu.

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'ın pozları sosyal medyayı salladı

Şarkıcı karelere, "Doğal yaşamımdan" diye yazdı.

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'ın pozları sosyal medyayı salladı

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