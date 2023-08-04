Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'ın pozları sosyal medyayı salladı

Zeynep Bastık, sevgilisi Ali Can Ayyıldız ile tatiline devam ediyor.

Tuvalette paylaştığı kareleriyle sosyal medyada konuşulan şarkıcı, yeni karesiyle yine gündem oldu.



Bastık, bu defa kombiniyle gündem oldu.

Şarkıcı karelere, "Doğal yaşamımdan" diye yazdı.

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