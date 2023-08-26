Zeynep Bastık'tan farklı kombin

Son dönemde şarkılarıyla herkesi kendine hayran bırakan Zeynep Bastık, önceki akşam KerkiSolfej’in düzenlediği BtcTurk 10. Yıl Konserleri kapsamında Bodrum Antik Tiyatro’da konser verdi.



"Ara" şarkısıyla konserine başlayan Zeynep Bastık, aralarında "Marlon Brando", "Bi Tek Ben Anlarım", "Uslanmıyor Bu" ve "Felaket"in de olduğu şarkılarını seslendirdi.



Kendi şarkılarının yanı sıra Sezen Aksu şarkılarını da da söyleyen Bastık, kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir gece yaşatırken performansıyla büyük alkış aldı.



Zeynep Bastık; “Her konserde olduğu gibi bugün de enerjim çok yüksek, burada olduğum için çok mutluyum. Şarkılarımızla bugün Bodrum’u yıkacağız” dedi.