Çeşme'de tuvalette selfie yapan Zeynep Bastık, bir yenisini daha ekledi.



Şarkıcı, yine tuvalette poz verdi.



Bir süredir Ali Can Ayyıldız ile birlikte olan Bastık, tuvalet pozlarına, "Duygu durumum serisi" diye yazdı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.