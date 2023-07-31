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Zeynep Bastık tepkileri umursamadı yeniden tuvalette pozu verdi

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık yine tuvalette poz verdi! İşte detaylar...

Zeynep Bastık tepkileri umursamadı yeniden tuvalette pozu verdi

Çeşme'de tuvalette selfie yapan Zeynep Bastık, bir yenisini daha ekledi.

Zeynep Bastık tepkileri umursamadı yeniden tuvalette pozu verdi
Şarkıcı, yine tuvalette poz verdi.

Zeynep Bastık tepkileri umursamadı yeniden tuvalette pozu verdi
Bir süredir Ali Can Ayyıldız ile birlikte olan Bastık, tuvalet pozlarına, "Duygu durumum serisi" diye yazdı.

Zeynep Bastık tepkileri umursamadı yeniden tuvalette pozu verdi

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