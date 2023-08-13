 Zeynep Bastık'tan farklı kombin

Yazın büyük bölümünü Urla’daki çiftlik evinde geçiren Zeynep Bastık, bir kez daha Çeşme Mano Del Sol Beach‘te sahneye çıktı.Hayranlarının şarkcının tüm şarkılarına eşlik ettiği konserde adeta müzikal bir şölen yaşandı.

Zeynep Bastık’ın yaz konserleri hız kesmeden devam edecek!

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