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Zeynep Bastık'tan farklı kombin

Zeynep Bastık'tan farklı kombin. İşte detaylar...

Zeynep Bastık'tan farklı kombin

Yazın büyük bölümünü Urla’daki çiftlik evinde geçiren Zeynep Bastık, bir kez daha Çeşme Mano Del Sol Beach‘te sahneye çıktı.Hayranlarının şarkcının tüm şarkılarına eşlik ettiği konserde adeta müzikal bir şölen yaşandı.

 Zeynep Bastık'tan farklı kombin

Zeynep Bastık’ın yaz konserleri hız kesmeden devam edecek!

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