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Ali Can Ayyıldız ile birlikteliğini ilan eden Zeynep Bastık'tan flaş mesaj

Ali Can Ayyıldız ile birlikteliğini ilan eden Zeynep Bastık'tan flaş mesaj... İşte detaylar...

Ali Can Ayyıldız ile birlikteliğini ilan eden Zeynep Bastık'tan flaş mesaj

2021 yılında Tolga Akış ile evlenen ve yaklaşık bir sene sonra boşanma kararı alan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, yeni sevgilisiyle aşkını ilan etmişti.

Ali Can Ayyıldız ile birlikteliğini ilan eden Zeynep Bastık'tan flaş mesaj
Ali Can Ayyıldız ile birlikteliğini ilan eden şarkıcı, tatilden fotoğraflarlarını paylaştı.

Ali Can Ayyıldız ile birlikteliğini ilan eden Zeynep Bastık'tan flaş mesaj
Bastık, "Ben tatildeyim. Beni aramayın. Ararsam da açmayın" dedi.

Ali Can Ayyıldız ile birlikteliğini ilan eden Zeynep Bastık'tan flaş mesaj

 

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