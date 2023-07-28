  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Zeynep Bastık'ın paylaşımı şaşırttı

Zeynep Bastık'ın tatildeki paylaşımı şaşırttı. İşte detaylar...

Zeynep Bastık'ın paylaşımı şaşırttı

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, tatiline devam ediyor.

Zeynep Bastık'ın paylaşımı şaşırttı
Şarkıcı, tuvalette selfie yaptığı anları yayınlayınca bazı hayranlarından tepki çekti.

Zeynep Bastık'ın paylaşımı şaşırttı
Bastık'a hayranları, "Örnek mi? Özenti mi? Nasıl bir psikoloji? Bir sanatçı neden klozet önünde selfie yapma ihtiyacı duyar" ve Tuvalet selfie'si... Bir haller oldu bu kıza... Kariyerini başka yöne itiyor. Hiç hoş değil" gibi yorumlar yaptı.

Zeynep Bastık'ın paylaşımı şaşırttı

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ali Can Ayyıldız ile birlikteliğini ilan eden Zeynep Bastık'tan flaş mesaj
  Magazin

Ali Can Ayyıldız ile birlikteliğini ilan eden Zeynep Bastık'tan flaş mesaj

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık aşkını ilan etti
  Magazin

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık aşkını ilan etti

Zeynep Bastık Roman Havası ile 30 yaşına girdi
  Magazin

Zeynep Bastık Roman Havası ile 30 yaşına girdi

Zeynep Bastık'tan bikinili pozlar
  Magazin

Zeynep Bastık'tan bikinili pozlar

Zeynep Bastık aşkı buldu
  Magazin

Zeynep Bastık aşkı buldu

Zeynep Bastık kostümüyle ilgi odağı oldu  
  Magazin

Zeynep Bastık kostümüyle ilgi odağı oldu  