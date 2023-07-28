Zeynep Bastık'ın paylaşımı şaşırttı

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, tatiline devam ediyor.



Şarkıcı, tuvalette selfie yaptığı anları yayınlayınca bazı hayranlarından tepki çekti.



Bastık'a hayranları, "Örnek mi? Özenti mi? Nasıl bir psikoloji? Bir sanatçı neden klozet önünde selfie yapma ihtiyacı duyar" ve Tuvalet selfie'si... Bir haller oldu bu kıza... Kariyerini başka yöne itiyor. Hiç hoş değil" gibi yorumlar yaptı.

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