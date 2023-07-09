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Zeynep Bastık Roman Havası ile 30 yaşına girdi

30 yaşına giren Zeynep Bastık, Urla’daki çiftlik evinde, sadece yakın arkadaşlarının davetli olduğu, “Roman Havası” konseptli bir parti verdi.

Zeynep Bastık Roman Havası ile 30 yaşına girdi

Şarkıları dillere marş olan, son teklisi ‘Eyvah’ ile gündemden düşmeyen Zeynep Bastık müzik dünyasının zirvesine tırmanmaya devam ederken yeni yaşına girdi.

Zeynep Bastık Roman Havası ile 30 yaşına girdi

Bugün 30 olan Bastık, Urla’daki evinde çılgın bir doğum günü partisi verdi. “Roman Havası” temasıyla düzenlenen kutlamaya Zeynep Bastık’ın yakın dostlarından oluşan bir davetli grubu konsepte uygun kıyafetlerle geldi.

 Zeynep Bastık Roman Havası ile 30 yaşına girdi

Parti için özel bir Roman orkestrası kuruldu ve sahneye çıkan Zeynep Bastık popüler şarkılarını Roman tarzında söyleyerek gecenin enerjisini yükseltti. Partide dokuz sekizlik havalar eşliğinde göbekler atıldı, darbukalar çalındı.

Zeynep Bastık Roman Havası ile 30 yaşına girdi

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