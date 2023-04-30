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Zeynep Bastık'ın trafik korkusu

Arkadaşlarının baskısıyla ehliyet alan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, trafik korkusunu açıkladı. İşte detaylar...

Zeynep Bastık'ın trafik korkusu

Zeynep Bastık, ehliyeti olmadığı ve arabayı kullanmayı bilmediği için her yere taksiyle gidiyordu. Arkadaşlarının baskısıyla ehliyet alan popçu, iki ay önce de otomobil sahibi oldu.

Zeynep Bastık'ın trafik korkusu

Yeni aracıyla trafiğe çıkan Bastık, "Üç aydır araba kullanmaya başladım. Ama İstanbul trafiğiyle anlaşabileceğimi sanmıyorum" dedi. (Posta)

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