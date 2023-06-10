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Zeynep Bastık eşi Tolga Akış'tan neden boşandığını ilk kez açıkladı

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık eşi Tolga Akış'tan neden boşandığını ilk kez açıkladı. İşte detaylar...

Zeynep Bastık eşi Tolga Akış'tan neden boşandığını ilk kez açıkladı

Zeynep Bastık, önceki akşam yeni çıkaracağı şarkısı için dostlarıyla yemekte buluştu. Etiler'deki bir mekana girerken sorulara yanıt geren Bastık, "Klibi çekmemiz bir gün sürdü ama öncesindeki çalışma süreci uzun sürdü. Danslar ettik, birden fazla kıyafetler değiştirdik. Bence güzel oldu. Umarım sizler de seversiniz" dedi.Zeynep Bastık eşi Tolga Akış'tan neden boşandığını ilk kez açıkladı


Aşk hayatı ile ilgili de konuşan Zeynep Bastık, "Şimdi sevgilin var mı diye soracaksınız. Ama yok. Olsa şu an zaman ayıramam zaten. Kimse de yanaşmıyor. Ama iyi böyle güzel güzel. Keyfim yerinde. Olursa zaten bir dakika bırakmam elini. Mutlaka görürsünüz. Aşık olmayı bekliyorum ya. Aşk ne zaman gelirse..." diyerek kahkaha attı.

 Zeynep Bastık eşi Tolga Akış'tan neden boşandığını ilk kez açıkladı

"İLİŞKİMİZ DOSTLUĞA DOĞRU İLERLİYORDU"
Ardından mekana Zeynep Bastık'ın eski eşi Tolga Akış da geldi. Girişte hemen soruları yanıtlayan Tolga Akış, Zeynep Bastık ile hala görüşüyor olması ve aralarındaki arkadaşlık hakkında, "Bizim ilişkimiz zaten yavaş yavaş dostluğa doğru ilerliyor ve o hale geldi diye biz ayrılık kararı aldık. Dolayısıyla dostluğumuzu kaybetmemiz için bir sebep yok. İkimiz de birbirimizi çok seviyoruz. Birbirimizin yeteneğine de bence çok güveniyoruz o yüzden dostluğumuz gayet iyi yürüyor" dedi. Akış, "Tekrardan olur mu?" sorusuna ise, "Hayır. Öyle bir durumda değiliz. Gayet güzel arkadaşlığımız devam ediyor." yanıtını verdi.

Zeynep Bastık eşi Tolga Akış'tan neden boşandığını ilk kez açıkladı

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