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Zeynep Bastık bir ilki başardı! İlk Türk sanatçı oldu

Ünü Türkiye sınırlarını çoktan aşan, Türki Cumhuriyetlerde de büyük bir hayran kitlesine sahip olan Zeynep Bastık, dün gece Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te konser verdi.

Zeynep Bastık bir ilki başardı! İlk Türk sanatçı oldu

İlk teklisi “Fırça”yı 2014’te yayınladığından beri kariyerinde büyük yol kat eden Zeynep Bastık artık uluslararası şöhrete sahip bir yıldız.

Zeynep Bastık bir ilki başardı! İlk Türk sanatçı oldu
Ünü sınırlarımızı aşan Bastık son şarkısı “Eyvah” ile sadece Türkiye’de değil, Türki Cumhuriyetlerde de büyük ilgi görüyor.

Zeynep Bastık bir ilki başardı! İlk Türk sanatçı oldu
Zeynep Bastık dün akşam Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te Palace of International Forums sahnesindeydi.

Zeynep Bastık bir ilki başardı! İlk Türk sanatçı oldu

Ülkenin en prestijli mekanı olan Palace of International Forums’da konser veren ilk Türk şarkıcı olan Bastık 1500 kişiye unutulmaz bir gece yaşattı.

Zeynep Bastık bir ilki başardı! İlk Türk sanatçı oldu
Konserin çıkışında kulis kapısında bekleyen Özbek hayranları Zeynep Bastık ile fotoğraf çektirmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Gördüğü ilgiyi karşılıksız bırakmayan Bastık herkesle tek tek poz verdi.

Zeynep Bastık bir ilki başardı! İlk Türk sanatçı oldu

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