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Zeynep Bastık Avrupa turnesine başladı!

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, Avrupa turnesine başladı. İşte detaylar...

Zeynep Bastık Avrupa turnesine başladı!

Avrupa turnesine çıkan şarkılarıyla milyonların kalbini fetheden; tarzı, tavrı ve albümleriyle kendinden başarıyla söz ettiren Zeynep Bastık ilk olarak Hollanda ardında da Almanya Munich ‘de hayranlarına konserler verdi.

 Zeynep Bastık Avrupa turnesine başladı!

Dünden bugüne hit olmuş şarkılarını söyleyen zaman zaman sahnede hayranlarıyla kısa sohbetler eden Zeynep Bastık, enerjisiyle unutulmaz iki konsere imza attı.

Zeynep Bastık Avrupa turnesine başladı!

 

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