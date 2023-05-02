 Zeynep Bastık Avrupa turnesine başladı!

Avrupa turnesine çıkan şarkılarıyla milyonların kalbini fetheden; tarzı, tavrı ve albümleriyle kendinden başarıyla söz ettiren Zeynep Bastık ilk olarak Hollanda ardında da Almanya Munich ‘de hayranlarına konserler verdi.

Dünden bugüne hit olmuş şarkılarını söyleyen zaman zaman sahnede hayranlarıyla kısa sohbetler eden Zeynep Bastık, enerjisiyle unutulmaz iki konsere imza attı.

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