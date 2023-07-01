Zeynep Bastık aşkı buldu

Ayaklıgazete'nin haberine göre; Güzel popçu Zeynep Bastık yaza yeni bir ilişkiyle “Merhaba” dedi.



Bastık, İstanbul’da bir mekanın ortağı olan Ali Can Ayyıldız ile birlikte olmaya başladı.

Yakın arkdaşları tarafından tanıştırılan ikili yaklaşık bir aydır aşk yaşıyorlar.

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