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Zeynep Bastık aşkı buldu

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'ın sevgilisi ortaya çıktı. İşte haberin detayları...

Zeynep Bastık aşkı buldu

Ayaklıgazete'nin haberine göre; Güzel popçu Zeynep Bastık yaza yeni bir ilişkiyle “Merhaba” dedi.

Zeynep Bastık aşkı buldu
Bastık, İstanbul’da bir mekanın ortağı olan Ali Can Ayyıldız ile birlikte olmaya başladı.

Zeynep Bastık aşkı buldu

Yakın arkdaşları tarafından tanıştırılan ikili yaklaşık bir aydır aşk yaşıyorlar.

Zeynep Bastık aşkı buldu

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