 Yüsra Geyik mutlu olmadığını açıkladı

Yüsra Geyik, 15 yıl oynadığı Arka Sokaklar dizisinden sonra Aile dizisiyle izleyici karşında... Yağmur karakterine hayat veren oyuncu, Hürriyet'ten Hakan Gence'ye konuştu. Son dönemin popüler ismi olan Geyik'in röportajında kesitler...



Bu patlamayı bekliyor muydun kariyerinde?

Bir patlama olduysa yaşasın! Çok yoruldum, çok efor sarf ettim kendi adıma doğru olanı bulmak ve kendimi mutlu edebilmek için. Kendimle de çok uğraştım. “Şimdi mutlu musun” dersen, hayır!

Neden?

Yeterince mutlu değilim çünkü kendimle alakalı. Benim amacım şunu dedirtmek, “Bu rolü Yüsra oynasın. Başkası oynayamaz!”

Bir röportajında “Hayat bir süre hayallerimle arama girdi” demişsin. Neden?

Başlarda düşündüğüm ve hayal ettiğim Yüsra olamadım.

Ne hayal etmiştin?

Ailesi, yuvası olan, başkalarını mutlu edince mutlu olan bir Yüsra... Çocukluğumda öyleydi aslında, annem-babam mutluysa ben de mutluydum. Sonra kendimi memnun etmeye döndüm. O daha zormuş. Eskiden kurduğum hayallerin hiçbiri yok aklımda.

Peki şimdiki hayallerin neler?

Daha bencilce hayaller, kendimi memnun etmek, daha yalnız, sessiz bir hayat ve daha çok sevilmek istiyorum. Ben insanları pataküte gereksiz yere çok seviyorum. Artık beni sevsinler. Bu ailem için de geçerli. Şimdi biraz onlar beni olduğum gibi kabul etsinler.

Hayatındaki köklü değişimlerden aşk nasıl etkilendi?

Dediğim gibi 12 senelik bir ilişkim vardı, bitti. İlk zamanlar bir uzvumu kaybetmiş gibi hissediyordum. Çok zorlandım çünkü ilişki nedir bilmiyordum. Sonunda güvenli bir alan olarak gördüğüm, eskiden tanıdığım biriyle ilişki yaşamaya başladım.

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