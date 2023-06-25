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Ekrana dönecek Arka Sokaklar dizisinde flaş ayrılık

Arka Sokaklar dizisi yeni sezonda eski kadrosuyla kendi günü ve saatinde Kanal D ekranında seyirciyle buluşacak.

Ekrana dönecek Arka Sokaklar dizisinde flaş ayrılık

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Arka Sokaklar”dizisi geçen yıl yapımcısı Türker İnanoğlu'nun sağlık sorunları nedeniyle 638. bölümde yayınına ara vermiş ancak bu süre uzamıştı.

Ekrana dönecek Arka Sokaklar dizisinde flaş ayrılık

17 sezon boyunca cuma akşamları seyirciyi ekran başına toplayan polisiye dizinin haklarını Kanal D‘nin iç yapımlar ekibinin yönettiği D Media devralmıştı. Duayen yapımcı Türker İnanoğlu'nun haklarını bedelsiz olarak devrettiği diziyi yine usta yönetmen Orhan Oğuz yönetecek ve Ozan Yurdakul da yazacak. Dizinin eski kadrosundan Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu‘nun devam edeceği dizide bir ayrılık yaşandı.

Ekrana dönecek Arka Sokaklar dizisinde flaş ayrılık

Selin komisere hayat veren Oya Okar ana kadrosunda yer aldığı diziden ayrıldı. Yeni sezonda 639. bölümüyle seyirciyle buluşmaya devam edecek olan dizinin çekimlerine ağustos ayında başlanması planlanıyor.

Ekrana dönecek Arka Sokaklar dizisinde flaş ayrılık

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