Arka Sokaklar’da baba-oğul kavuşması

Yeşilçam’ın duayen ismi Türker İnanoğlu’nun imzasını taşıyan, yapımcılığını D Media’nın üstlendiği Arka Sokaklar soluksuz izlenecek bir bölüm ile ekrana geliyor.

Mesut Komiser’in hikâyesinin izleyici ile buluşacağı bölüm duygusal sahneleri ile de yürekleri burkacak.

Mesut Komiser’in oğlu Tunç, köpeği Garip Kont ve ekip arkadaşları ile yıllar sonra karşı karşıya geleceği bölümde gözyaşları sel olup akacak.

Kadrosunda Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu gibi usta isimleri buluşturan Arka Sokaklar seyircileri derinden etkileyecek yeni bölümü ile bu akşam Kanal D’de ekrana gelecek.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.