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Arka Sokaklar’da baba-oğul kavuşması

18 yıldır ekranda olan, Türk televizyon dünyasının en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, yeni bölümüyle ekrana geliyor. İzleyicinin haftalardır büyük bir merakla beklediği bölümde Mesut Komiser uzun bir aranın ardından tekrardan seyirci karşısına çıkacak.

Arka Sokaklar’da baba-oğul kavuşması

Yeşilçam’ın duayen ismi Türker İnanoğlu’nun imzasını taşıyan, yapımcılığını D Media’nın üstlendiği Arka Sokaklar soluksuz izlenecek bir bölüm ile ekrana geliyor.

Arka Sokaklar’da baba-oğul kavuşması

Mesut Komiser’in hikâyesinin izleyici ile buluşacağı bölüm duygusal sahneleri ile de yürekleri burkacak.

Arka Sokaklar’da baba-oğul kavuşması

Mesut Komiser’in oğlu Tunç, köpeği Garip Kont ve ekip arkadaşları ile yıllar sonra karşı karşıya geleceği bölümde gözyaşları sel olup akacak.

Arka Sokaklar’da baba-oğul kavuşması

Kadrosunda Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu gibi usta isimleri buluşturan Arka Sokaklar seyircileri derinden etkileyecek yeni bölümü ile bu akşam Kanal D’de ekrana gelecek.

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