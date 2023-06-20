  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Arka Sokaklar'ın Hülya'sı Ebru Destan ticaret hayatına atıldı! İşte yaptığı iş...

Fenomen dizi Arka Sokaklar'ın Hülya'sı Ebru Destan ticaret hayatına atıldı! İşte haberin detayları...

Arka Sokaklar'ın Hülya'sı Ebru Destan ticaret hayatına atıldı! İşte yaptığı iş...

Snob Magazin'in özel haberine göre; Eski model ve oyuncu Ebru Destan, Nişantaşı Citys'te görüntülendi.

Arka Sokaklar'ın Hülya'sı Ebru Destan ticaret hayatına atıldı! İşte yaptığı iş...
Kombiniyle dikkat çeken model, "En sevdiğim mevsim yaz. Bir elbise ve sandalet tamam. Kış zor bir mevsim. Kış kadını değilim. Bana hep yaz olsun" dedi.

Arka Sokaklar'ın Hülya'sı Ebru Destan ticaret hayatına atıldı! İşte yaptığı iş...
Yaz planlarından bahseden Destan, "Yazlığa gideceğim. Zaten yazın televizyonla ilgili bir şey yapmayız. Eylülden itibaren buradayım" diye konuştu. Nişantaşı'ndaki ayakkabı mağazasını kapattığını söyleyen model, "Anıtlar Kurulu'yla ilgili orada tabelayla ilgili sorun vardı. Oradaki sorun içinde olmak istemedim. Hem online hem yurt dışı devam ediyor" ifadelerini kullandı. Model, "Ticaret zor mu?" sorusuna, "Zor ama hepimizin yapması gereken bir şey. Ben çalıştığım ve ürettiğim zaman mutlu oluyorum. Bana zor gelmiyor" yanıtını verdi.

Arka Sokaklar'ın Hülya'sı Ebru Destan ticaret hayatına atıldı! İşte yaptığı iş...
"İZLEYİCİ HİÇ VAZGEÇMİYOR"
Son olarak 'Arka Sokaklar' dizisinde Hülya karakterini canlandıran oynayan model, "Dizi yayınlanacak mı?" sorusuna, "İzleyici hiç vazgeçmiyor. Fenomen dizi... Yarın başlasın yine aynı reytingi alır. Başlamasıyla ilgili bir şey söylemek istemiyorum" cevabını verdi.

 Arka Sokaklar'ın Hülya'sı Ebru Destan ticaret hayatına atıldı! İşte yaptığı iş...

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Hadise'den konuşulan kombin
  Magazin

Hadise'den konuşulan kombin

Ünlü oyuncu Şilan Makal tatilde kural bozdu
  Magazin

Ünlü oyuncu Şilan Makal tatilde kural bozdu

‘Aşkın Eli Değmiş Gibi’ydi
  Magazin

‘Aşkın Eli Değmiş Gibi’ydi

Ozan Çobanoğlu tiyatro sahnelerine muhteşem döndü
  Magazin

Ozan Çobanoğlu tiyatro sahnelerine muhteşem döndü

Fulya Zenginer'den sürpriz proje
  Magazin

Fulya Zenginer'den sürpriz proje

Simge Sağın ve Sefo'dan sürpriz proje
  Magazin

Simge Sağın ve Sefo'dan sürpriz proje