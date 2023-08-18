Ünlü oyuncu Yüsra Geyik'in kasları dikkat çekti

Aile dizisi Yağmur karakterini canlandıran Yüsra Geyik, tatile doymuyor.



Oyuncunun, kaslı vücudu dikkat çekti.



Geyik, dört kare yayınladı.



Oyuncu, "Gülümse bulutlar gitsin" diye yazdı.



Geyik, geçtiğimiz hafta sevgilisi olduğunu açıklamış, isim vermemişti.

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