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Ünlü oyuncu Yüsra Geyik'in kasları dikkat çekti

Ünlü oyuncu Yüsra Geyik'in kasları dikkat çekti. İşte haberin detayları...

Ünlü oyuncu Yüsra Geyik'in kasları dikkat çekti

Aile dizisi Yağmur karakterini canlandıran Yüsra Geyik, tatile doymuyor.

Ünlü oyuncu Yüsra Geyik'in kasları dikkat çekti
Oyuncunun, kaslı vücudu dikkat çekti.

Ünlü oyuncu Yüsra Geyik'in kasları dikkat çekti
Geyik, dört kare yayınladı.

Ünlü oyuncu Yüsra Geyik'in kasları dikkat çekti
Oyuncu, "Gülümse bulutlar gitsin" diye yazdı.

Ünlü oyuncu Yüsra Geyik'in kasları dikkat çekti
Geyik, geçtiğimiz hafta sevgilisi olduğunu açıklamış, isim vermemişti.

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