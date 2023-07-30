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Serenay Sarıkaya'dan ayna pozu

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, aynadan selfie yaptığı kareleri paylaştı. İşte detaylar...

Serenay Sarıkaya'dan ayna pozu

Serenay Sarıkaya, Netflix'in yeni dizisi 'Kimler Geldi Kimler Geçti' için kamera karşında...

Serenay Sarıkaya'dan ayna pozu
Oyuncu, ayna karşısında poz verdi.

Serenay Sarıkaya'dan ayna pozu
Sarıkaya'ya kısa sürede binlerce beğeni geldi.

Serenay Sarıkaya'dan ayna pozu
Oyuncu, başrolünü Kıvanç Tatlıtuğ ile paylaştığı Aile dizisinin sezon finalinden sonra Yunanistan ve Bodrum'a tatile gitmişti.

Serenay Sarıkaya'dan ayna pozu

 

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