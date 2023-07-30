Serenay Sarıkaya'dan ayna pozu

Serenay Sarıkaya, Netflix'in yeni dizisi 'Kimler Geldi Kimler Geçti' için kamera karşında...



Oyuncu, ayna karşısında poz verdi.



Sarıkaya'ya kısa sürede binlerce beğeni geldi.



Oyuncu, başrolünü Kıvanç Tatlıtuğ ile paylaştığı Aile dizisinin sezon finalinden sonra Yunanistan ve Bodrum'a tatile gitmişti.

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