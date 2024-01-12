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Aile dizisindeki tablo müzayedede

Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Nejat İşler'in oynadığı Show TV'nin fenomen dizisi “Aile”de duvarları süsleyen ressam Orhan Umut’un tablosu, 13 Ocak Cumartesi saat 20.00'da Artvizyon Gallery instagram müzayedesinde açık artırmaya çıkıyor.

Aile dizisindeki tablo müzayedede

Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Nejat İşler'in oynadığı Show TV'nin fenomen dizisi “Aile”de duvarları süsleyen ressam Orhan Umut’un tablosu, 13 Ocak Cumartesi saat 20.00'da Artvizyon Gallery instagram müzayedesinde açık artırmaya çıkıyor.Aile dizisindeki tablo müzayedede

“Aile” dizisinde yer alan evin salonunda şömine üzerinde yer alan ünlü ressam Orhan Umut'un tablosu, canlı olarak instagram üzerinden yayınlanacak müzayedede 85.000 TL muhammen bedelle satışa sunulacak.

Aile dizisindeki tablo müzayedede

Konuyla ilgili bilgi veren Artvizyon Gallery Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Altınkaya, “Aile dizisi setinde tablonun bir reprodüksiyonu yer alıyor. Tablonun orijinali, 13 Ocak 2024 Cumartesi akşamı düzenleyeceğimiz instagram müzayedesinde 85.000 TL başlangıç bedeliyle açık artırma ile satışa sunulacak. Dizinin müdavimi sanatseverlerin büyük ilgisini çeken bu tablonun rekor fiyata alıcı bulmasını bekliyoruz” açıklamasını yaptı.

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