  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Serenay Sarıkaya Mavi için kamera karşısına geçti

Aile dizisinin ‘Devin’i Serenay Sarıkaya, Serenay X Mavi Icon koleksiyonunu için poz verdi.

Serenay Sarıkaya Mavi için kamera karşısına geçti

Mavi, Serenay’ın ikonik tarzından ilham alarak tasarladığı Serenay X Mavi Icon koleksiyonunun 10. sezonunu, denimin başrolde olduğu modern ve sofistike görünümlerle kutluyor. 

Serenay Sarıkaya Mavi için kamera karşısına geçti

Gardırobunda güçlü hikayelere yer olan kadınlara dokunmayı amaçlayan koleksiyonda; baştan aşağı denim görünümlere, doğal renklerde ve saten görünümlü kumaşlardaki takım ve üstler eşlik ediyor.

Serenay Sarıkaya Mavi için kamera karşısına geçti

Sezonun trendi crop poplin gömlekler, çok amaçlı ceplere sahip yelek ve pantolonlar koleksiyonun enerjisini yükseltiyor.

Serenay Sarıkaya Mavi için kamera karşısına geçti

Siyah ve beyazın hakim olduğu monokrom kombinlerin yanı sıra, Serenay x Mavi Icon koleksiyonunun artık ikonikleşmiş çizgisini de taşıyan birbiriyle kombinlenebilen parçalar ve tamamlayıcı aksesuarlarla hem çabasız hem de premium bir şıklık sunuyor. 

Serenay Sarıkaya Mavi için kamera karşısına geçti

Mavi’nin sürdürülebilir All Blue koleksiyonunun da bir parçası olan denim pantolon ve ceket ise, artık kumaşların özel bir teknikle bir araya getirilmesiyle upcycle bir tasarım hikayesini anlatıyor. 

Serenay Sarıkaya Mavi için kamera karşısına geçti

 

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Serenay Sarıkaya'nın oy vermeye gittiği kombini dudak uçuklattı
  Magazin

Serenay Sarıkaya'nın oy vermeye gittiği kombini dudak uçuklattı

Aile dizisinde kaza yaşandı! Yapım şirketinden flaş açıklama
  Magazin

Aile dizisinde kaza yaşandı! Yapım şirketinden flaş açıklama

Aile dizisi tepki çeken sahne nedeniyle açıklama yaptı
  Gündem

Aile dizisi tepki çeken sahne nedeniyle açıklama yaptı

Kıvanç Tatlıtuğ'un yaptığı anlaşma sektörde olay yarattı
  Magazin

Kıvanç Tatlıtuğ'un yaptığı anlaşma sektörde olay yarattı

Aile dizisine Musa Uzunlar dahil oluyor
  Magazin

Aile dizisine Musa Uzunlar dahil oluyor

Nuri Alço'dan Serenay Sarıkaya'ya ücret göndermesi
  Gündem

Nuri Alço'dan Serenay Sarıkaya'ya ücret göndermesi