Serenay Sarıkaya Mavi için kamera karşısına geçti

Mavi, Serenay’ın ikonik tarzından ilham alarak tasarladığı Serenay X Mavi Icon koleksiyonunun 10. sezonunu, denimin başrolde olduğu modern ve sofistike görünümlerle kutluyor.

Gardırobunda güçlü hikayelere yer olan kadınlara dokunmayı amaçlayan koleksiyonda; baştan aşağı denim görünümlere, doğal renklerde ve saten görünümlü kumaşlardaki takım ve üstler eşlik ediyor.

Sezonun trendi crop poplin gömlekler, çok amaçlı ceplere sahip yelek ve pantolonlar koleksiyonun enerjisini yükseltiyor.

Siyah ve beyazın hakim olduğu monokrom kombinlerin yanı sıra, Serenay x Mavi Icon koleksiyonunun artık ikonikleşmiş çizgisini de taşıyan birbiriyle kombinlenebilen parçalar ve tamamlayıcı aksesuarlarla hem çabasız hem de premium bir şıklık sunuyor.

Mavi’nin sürdürülebilir All Blue koleksiyonunun da bir parçası olan denim pantolon ve ceket ise, artık kumaşların özel bir teknikle bir araya getirilmesiyle upcycle bir tasarım hikayesini anlatıyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.