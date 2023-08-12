Serenay Sarıkaya'dan araç pozları

Serenay Sarıkaya, başrolünü Kıvanç Tatlıtuğ ile paylaştığı Aile dizisinin sezon finalinden sonra tatile çıkmıştı.

Oyuncu, Yunanistan ve Bodrum tatilinden sonra 'Kimler Geldi, Kimler Geçti' dizisi için kamera karşısına geçti.



Leyla adında bir avukatı canlandıran Sarıkaya, setten eve giderken çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı.

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