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Serenay Sarıkaya'dan araç pozları

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, arabada pozlar verdi. İşte detaylar...

Serenay Sarıkaya'dan araç pozları

Serenay Sarıkaya, başrolünü Kıvanç Tatlıtuğ ile paylaştığı Aile dizisinin sezon finalinden sonra tatile çıkmıştı.

Serenay Sarıkaya'dan araç pozları

Oyuncu, Yunanistan ve Bodrum tatilinden sonra 'Kimler Geldi, Kimler Geçti' dizisi için kamera karşısına geçti.

Serenay Sarıkaya'dan araç pozları
Leyla adında bir avukatı canlandıran Sarıkaya, setten eve giderken çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı.

Serenay Sarıkaya'dan araç pozları

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