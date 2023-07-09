Ünlü oyuncu Yüsra Geyik'in Bodrum tatili

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Yüsra Geyik ile Hazal Türesan Bodrum'da tatil yapıyor.



Yeşil renkli bir bikini giymeyi tercih eden Yüsra Geyik, bir plajda güneşin keyfini çıkardı.



Denize girmeyi tercih etmeyen Yüsra Geyik, saçlarını yıkayarak serinlemeyi tercih etti.



Ünlü oyuncunun o anları objektiflere böyle yansıdı.

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