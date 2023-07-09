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Ünlü oyuncu Yüsra Geyik'in Bodrum tatili

Kendisi gibi oyuncu olan Hazal Türesan ile Bodrum'da tatil yapan Yüsra Geyik, bir plajda görüntülendi. Güneşin keyfini çıkaran Geyik, denize girmek yerine saçını yıkadı

Ünlü oyuncu Yüsra Geyik'in Bodrum tatili

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Yüsra Geyik ile Hazal Türesan Bodrum'da tatil yapıyor.

Ünlü oyuncu Yüsra Geyik'in Bodrum tatili
Yeşil renkli bir bikini giymeyi tercih eden Yüsra Geyik, bir plajda güneşin keyfini çıkardı.

Ünlü oyuncu Yüsra Geyik'in Bodrum tatili
Denize girmeyi tercih etmeyen Yüsra Geyik, saçlarını yıkayarak serinlemeyi tercih etti.

Ünlü oyuncu Yüsra Geyik'in Bodrum tatili
Ünlü oyuncunun o anları objektiflere böyle yansıdı.

Ünlü oyuncu Yüsra Geyik'in Bodrum tatili

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