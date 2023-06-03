 Yıldız Tilbe sahne kombiniyle damga vurdu

Yıldız Tilbe, Bayhan Müzik organizasyonuyla gerçekleşen "N Kolay Harbiye Açık Hava" konserleri serisinde ikinci kez sahnedeydi. Yine Yıldız izdihamı yaşanırken, konserin biletleri tükendi. İstanbullular yazı Yıldız Tilbe şarkıları ile karşıladı.



Bir klasik olan "Delikanlım" ile sahneye çıkan ünlü sanatçı, 2.5 saat aralıksız hem kendi klasiklerinden hem de sevdiği farklı şarkılar ve türkülerden oluşan repertuarı ile seyircisini coşturdu. Seyircileri ile arada sohbet eden Yıldız Tilbe, "Bir kişinin anlaşılabilmesi için önce kendini anlaması lazım ki sonra kendini ifade edebilsin, çok şükür yine ben yapmaya çalışıyorum. Bu çok önemli" dedi.

Bu kez sahnede kahve tonlarda mini bir elbise tercih eden Tilbe'yi izleyenler arasında Ayta Sözeri ve Cevher'de vardı. Sanatçı misafirlerini sahnesinde de ağırladı, birlikte şarkılar söylediler. Yıldız Tilbe, Bayhan Prodüksiyon organizasyonuyla 18 Eylül pazartesi akşamı Harbiye Cemil topuzlu Açıkhava sahnesinde dinleyicileriyle ile tekrar buluşacak. Konserin biletleri passo'da satışta.

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