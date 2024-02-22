Yıldız Tilbe’den bilet rekoru

Kerkisolfej Organizasyonun Kral Pop sponsorluğunda düzenlediği etkinlikte İstanbul'un en büyük kapalı etkinlik salonlarından olan 10 bin seyirci kapasiteli mekânda gerçekleşecek konserin tüm biletleri satıldı. Yıldız Tilbe böylece ulaşılması güç bir rekora imza atmış oldu.

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