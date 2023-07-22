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Yıldız Tilbe'ye övgüler yağdırdı

Yener Çevik önceki gün eşi Seçil Safir Çevik ile birlikte Nişantaşı'nda görüntülendi. Alışveriş için geldiklerini söyleyen ünlü rapçi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yıldız Tilbe'ye övgüler yağdırdı

Yener Çevik "Çok heyecanlıyım, Türkiye'nin en önemli söz yazarı, bestecisi ve sanatçısı Yıldız Tilbe ile olan 'Öyle Kal' adlı şarkımızı sevenlerimle buluşturdum. Mutluluk ve gurur duyuyorum, konuşurken bile heyecanlanıyorum. Sağolsun Yıldız Tilbe çok destek oldu bana. Şarkının sözleri bana, bestesi eşim Seçil Safir'e ait. Yıldız Tilbe ile beraber de seslendirdik parçamızı. Yıldız Tilbe'nin kendi tarzı ve Rap birleşince harika bir parça oldu." diyerek heyecanını dile getirdi.

Yıldız Tilbe'ye övgüler yağdırdı

Ünlü Rapçinin eşi  Seçil Safir Çevik ise "Yıldız Tilbe gibi bir mucize ile çalışmak bizim için çok büyük gurur. Güzel bir parça oldu, Yıldız Tilbe sağolsun klipte de oynadı." dedi.

Yıldız Tilbe'ye övgüler yağdırdı

Parçanın Sosyal Medyada İki milyona yakın görüntülenme oranına eriştiğini söyleyen Yener Çevik "Dinleyenlerden çok güzel yorumlar alıyorum, görüntülenme sayısı da şimdiden ciddi rakamlara ulaştı. Bunun için de çok mutluyum." dedi.

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