Yıldız Tilbe 'Dizine Dursun' dedi  

Yıldız Tilbe'nin Özdemir Plak imzalı yeni tekli çalışması Dizine Dursun tüm dijital platformlarda yayınlandı.

Sözleri Yıldız Tilbe'ye bestesi Tassopoulos Fıvos'a ait olan aranjörlüğünü Esad Fidan'ın yaptığı şarkının klibini Kemal Başbuğ yönetti. Klipte şıkır şıkır dans eden Yıldız'ın şarkısı da klibi de büyük beğeni topladı. Klip YouTube'da üç günde 700 bin kişi tarafından izlendi. Şarkının Yıldız Tilbe imzalı sözleri de oldukça dikkat çekici bulundu.

Çorbaya döndü hayatım

Karıştıkça karıştırdın

Yedin içtin yıllarımı

Görecek misin hayrını

Ummadığın neler buldun

Gezdin tozdun aşka doydun

Ben oyundum sen oyuncu

Yani sevmek şimdi bu mu?

Silemez o beni biraz yavaş olsun

Sevişip öptüğüm dizine dursun

Yerime artık ne bulursa koysun

Yüreği yiyosa hadi rahat olsun

Uçtun uçtun havalandın

Sarıldıkça uzaklaştın

Hep kullandın benliğimi

Ne yapayım böyle seni

Uzattığım bir hikâye

Vakti geçmiş bir ayrılık

Kıymet verdikçe harcadın

Hep böyle sürecek sandın

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