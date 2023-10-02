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Yıldız Tilbe 'Dizine Dursun' dedi  

Pop müziğin yıldızı Yıldız Tilbe'nin yeni tekli çalışması Dizine Dursun'un klibi üç günde 700 bin kez izlendi.

Yıldız Tilbe 'Dizine Dursun' dedi  

Yıldız Tilbe'nin Özdemir Plak imzalı yeni tekli çalışması Dizine Dursun tüm dijital platformlarda yayınlandı. 

Yıldız Tilbe 'Dizine Dursun' dedi  

Sözleri Yıldız Tilbe'ye bestesi Tassopoulos Fıvos'a ait olan aranjörlüğünü Esad Fidan'ın yaptığı şarkının klibini Kemal Başbuğ yönetti. Klipte şıkır şıkır dans eden Yıldız'ın şarkısı da klibi de büyük beğeni topladı. Klip YouTube'da üç günde 700 bin kişi tarafından izlendi. Şarkının Yıldız Tilbe imzalı sözleri de oldukça dikkat çekici bulundu.

Yıldız Tilbe 'Dizine Dursun' dedi  

Çorbaya döndü hayatım 

Karıştıkça karıştırdın

Yedin içtin yıllarımı

Görecek misin hayrını

 

Ummadığın neler buldun

Gezdin tozdun aşka doydun

Ben oyundum sen oyuncu

Yani sevmek şimdi bu mu?

 

Silemez o beni biraz yavaş olsun

Sevişip öptüğüm dizine dursun

Yerime artık ne bulursa koysun

Yüreği yiyosa hadi rahat olsun

 

Uçtun uçtun havalandın

Sarıldıkça uzaklaştın

Hep kullandın benliğimi

Ne yapayım böyle seni

 

Uzattığım bir hikâye 

Vakti geçmiş bir ayrılık

Kıymet verdikçe harcadın

Hep böyle sürecek sandın

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