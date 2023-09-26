Boğaz’da ‘Yıldız’lı gece

Her konserinde olduğu gibi biletleri günler öncesinde tükenen gecede Tilbe hayranları mekanı hınca hınç doldurdu. Kapasitenin üstünde müzikseverin ağırlandığı konserde ünlü sanatçı, efsane olmuş şarkılarıyla yüreklere dokundu.

Unutulmaz klasiği “Delikanlım” şarkısıyla konserine başlayan Yıldız Tilbe, Kuruçeşme’yi dolduran sevenleriyle birlikte dillerden düşmeyen slow şarkılarını hep bir ağızdan seslendirdi.

Sık sık imaj değiştiren ünlü sanatçı, kıyafeti ve saç stiliyle yine ilgi odağı oldu. Şarkı aralarında izleyicisiyle bol bol sohbet eden sanatçı esprileriyle de açık havada kahkahalar estirdi.

Konserin sonlarına doğru tempoyu artıran Tilbe, sevenlerini ayağa kaldırarak enerjik bir final yaptı.

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