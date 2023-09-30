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Yıldız Tilbe'nin AVM kombini dikkat çekti

Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe'ye AVM'de yoğun ilgi... İşte detaylar...

Yıldız Tilbe'nin AVM kombini dikkat çekti

Yıldız Tilbe, Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı. Yalnız başına geldiği AVM’de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş turuna çıkan usta sanatçı, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Yıldız Tilbe'nin AVM kombini dikkat çekti
Yoğun ilgiden dolayı bir süre yürümekte zorlanan Tilbe, yanına gelen sevenleriyle tek tek hatıra fotoğrafı çektirip ayak üstü de olsa sohbet etmeyi ihmal etmedi. Daha sonra soluklanmak için soluğu Morini’de alan başarılı sanatçı, burada akşam yemeği yiyip günü sonlandırdı. Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz veren Yıldız Tilbe, "Yaz konserlerini bitirdik sonbahar için hazırlık yapıyoruz" dedi. Tilbe'nin AVM kombini dikkat çekti.

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