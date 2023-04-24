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Yıldız Tilbe kendisini güzel buluyor mu? İlk kez açıkladı...

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, bayramda sahne aldı. Sanatçı, kadınların güzellik merkezinde saatlerce vakit geçirdiğinin söylenmesi yorumuna verdiği cevapla gündem oldu. İşte detaylar...

Yıldız Tilbe kendisini güzel buluyor mu? İlk kez açıkladı...

Yıldız Tilbe, Ramazan Bayramı'nın ikinci günü Kıbrıs Lord's Palace Hotel'de sahne aldı. Program öncesi yeni imajıyla basın mensuplarını karşılayan Yıldız Tilbe, "Saçlarım peruk. Kısacık kestim. Kendimi böyle daha iyi hissediyorum. Dipleri biraz yıpranmıştı. Tararken tarak aksıyordu. Bende akmayan yerleri kestim. Kına da yaptım" diye konuştu. Yıldız Tilbe, kadınların güzellik merkezinde saatlerce vakit geçirdiğinin söylenmesi üzerine, "Ben yeterince güzelim. O yüzden. Fazla güzelleşip başımı derde sokmak istemiyorum" karşılığını verdi.

 Yıldız Tilbe kendisini güzel buluyor mu? İlk kez açıkladı...

"YAZA BİR ŞARKI YAPMAK İSTİYORUM"

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ilk kez sahneye çıktığını ifade eden Tilbe, heyecanlı olduğunu söyledi. Sanatçı, "6 Şubat'taki depremden beni sahneye çıkmıyordum. Araya Ramazan girdi. Bayağı uzun bir zaman oldu. O yüzden biraz heyecanlıyım" dedi. Yıldız Tilbe, "Yaza özel müzik çalışmalarınız var mı?" sorusuna, "Bir şeylerle uğraşıyorum ama şu an hiçbir şey yok. Yaza bir şarkı yapmayı çok istiyorum" yanıtını verdi.

Yıldız Tilbe kendisini güzel buluyor mu? İlk kez açıkladı...
Diş tedavisi gördüğünü söyleyen ünlü şarkıcı, "Implant yaptırıyorum. O yüzden gülemiyorum”" dedi.

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