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Yıldız Tilbe Harbiye'yi ayağa kaldırdı

Yıldız Tilbe, Bayhan Müzik organizasyonuyla gerçekleşen "N Kolay Harbiye Açık Hava" konserleri serisinde dün gece sahnedeydi. 

Yıldız Tilbe Harbiye'yi ayağa kaldırdı

Binlerce müzikseverin yoğun ilgi gösterdiği Yıldız Tilbe konserinin biletleri konserden saatler önce tükenirken, Harbiye kapısında uzun kuyruklar oluştu.

Yıldız Tilbe Harbiye'yi ayağa kaldırdı

Bir klasik olan "Delikanlım" ile sahneye çıkan ünlü sanatçı, 2.5 saat aralıksız şarkı söyledi. Tilbe, "Ne güzel oldu, geldiniz, her şey gönlünüzce çok daha iyi olsun." diyerek kendisini izlemeye gelen izleyicilerini selamladı. 

Yıldız Tilbe Harbiye'yi ayağa kaldırdı

HEM COŞTU HEM COŞTURDU 

Farklı tarzıyla adından söz ettiren, sahne kostümlerini kendine göre yorumlayan Tilbe, bu kez seçimini pembe ve beyazdan yana kullandı. Sahnede parlayan Yıldız, hem coştu, hem de binlerce müzikseveri konseri boyunca coşturdu. Yıldız Tilbe kendi klasiklerinin yanı sıra söylediği farklı şarkılar, türküler ile Harbiye'yi ayağa kaldırdı.

Yıldız Tilbe Harbiye'yi ayağa kaldırdı

Yıldız Tilbe, Bayhan Prodüksiyon organizasyonuyla 1 Haziran perşembe akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava sahnesinde  dinleyicileriyle ile tekrar buluşacak. Konserin sınırlı sayıda kalan biletleri passo'da satışta.

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