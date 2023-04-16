RTÜK, 'Kızılcık Şerbeti' dizisi için "kadına şiddet" gerekçesiyle diziye beş hafta durdurma ile 1.5 milyon liralık idari para cezası vermişti. Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Settar Tanrıöğen ve Doğukan Güngör'ün başrolünü paylaştığı dizi bu hafta Show TV'de ekrana gelmemişti.



Kanal D'de ekrana gelen 'Yargı' dizisi oyuncuları ve ekibi, cezaya tepki gösterdi.

Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun başrolünü paylaştığı dizinin oyuncu ve ekibi, bir araya gelerek, 'Kızılcık Şerbeti sansüre hayır' pankartıyla poz vererek, karara tepki gösterdi. Fotoğrafı projenin oyuncuları ve ekibi paylaştı.

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