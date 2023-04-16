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Yargı ekibi Kızılcık Şerbeti'ne verilen cezaya bakın nasıl tepki gösterdi?

'Kızılcık Şerbeti' dizisi için "kadına şiddet" gerekçesiyle RTÜK tarafından beş hafta durdurma cezasının yankıları sürüyor. 'Yargı' dizisi oyuncuları ve ekibi karara tepki gösterdi. İşte detaylar...

Yargı ekibi Kızılcık Şerbeti'ne verilen cezaya bakın nasıl tepki gösterdi?

RTÜK, 'Kızılcık Şerbeti' dizisi için "kadına şiddet" gerekçesiyle diziye beş hafta durdurma ile 1.5 milyon liralık idari para cezası vermişti. Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Settar Tanrıöğen ve Doğukan Güngör'ün başrolünü paylaştığı dizi bu hafta Show TV'de ekrana gelmemişti.

Yargı ekibi Kızılcık Şerbeti'ne verilen cezaya bakın nasıl tepki gösterdi?
Kanal D'de ekrana gelen 'Yargı' dizisi oyuncuları ve ekibi, cezaya tepki gösterdi.

Yargı ekibi Kızılcık Şerbeti'ne verilen cezaya bakın nasıl tepki gösterdi?

Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun başrolünü paylaştığı dizinin oyuncu ve ekibi, bir araya gelerek, 'Kızılcık Şerbeti sansüre hayır' pankartıyla poz vererek, karara tepki gösterdi. Fotoğrafı projenin oyuncuları ve ekibi paylaştı.

Yargı ekibi Kızılcık Şerbeti'ne verilen cezaya bakın nasıl tepki gösterdi?

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