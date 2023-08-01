Yargı'dan büyük başarı

Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun başrolünü paylaştığı Yargı, üçüncü sezonuyla Kanal D'de pazar akşamları ekrana gelecek.



Latin Amerika'da yayınlanan Yargı, temmuz ayında HBO Max'te en çok izlenen dizilerden biri oldu.

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