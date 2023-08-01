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Yargı'dan büyük başarı

Kanal D'de pazar akşamları ekrana gelen Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun başrolünü paylaştığı Yargı dizisinden büyük başarı...

Yargı'dan büyük başarı

Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun başrolünü paylaştığı Yargı, üçüncü sezonuyla Kanal D'de pazar akşamları ekrana gelecek.

Yargı'dan büyük başarı
Latin Amerika'da yayınlanan Yargı, temmuz ayında HBO Max'te en çok izlenen dizilerden biri oldu.

Yargı'dan büyük başarı

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