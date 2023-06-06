Pınar Deniz'den flaş itiraf: Zorlanıyorum

Kanal D’nin sevilen dizisi “Yargı”nın Ceylin’i Pınar Deniz, InStyle’ın yeni sayısına kapak oldu. Dergi için Büyükada’da objektif karşısına geçen Oyuncu, “Şöhretle aran nasıl, sıkıldığın oluyor mu?” sorusu üzerine şöyle konuştu: “Tabii ki oluyor. Bazen yoğunluktan bunalıp içime kapanmak istiyorum. Yine de, yaptığın şeyi sevdiğin sürece sıkılma anları seni o kadar etkilememeye başlıyor. Başlama motivasyonunu kendine hatırlatıyor ve yoluna devam ediyorsun.”

"DOĞA BENİ DEĞİŞTİRİYOR"

“Karanlık Gece” filminde bir köylü kızını canlandıran Pınar Deniz, çekim sürecinde bir süre doğayla baş başa kaldığını ve o dönem kendini iyi hissettiğini anlattı: “Kendime dönme fırsatım oldu. Orada geçirdiğim süreç bazı kararlar vermemi sağladı. Kendimi doğada var edebiliyorum. Bazen bu şehirde zorlanabiliyorum. Dışarı çıktığımda da evde oturduğumda da hep bir kaos var. Doğada vakit geçirmek beni değiştiriyor. Kendime daha çok yaklaştırıyor.”

"BU SEKTÖRDE İLİŞKİ ZOR"

Kaan Yıldırım’la ilişkisi hakkında da konuşan Deniz, mahremiyetlerini korumayı nasıl başardıkları sorusuna şu yanıtı verdi: “Bu durumu hiç ciddiye almayarak. Bana göre ilişki sadece iki insan arasında yaşanması gereken bir şey. Ben avukat da doktor da olabilirdim. Tabii ki bu sektörde ilişki kurmak daha zor ama açıkçası bizi çok da etkilemiyor bu durum.”

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