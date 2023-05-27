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Pınar Deniz elbisesiyle konuşuldu

Disney+’ın hikayesi ve kadrosuyla heyecanla beklenen yeni orijinal yapımı ‘Aktris’in özel gösterimi dün gece gerçekleşti. 31 Mayıs’ta 8 bölüm birden yayınlanacak dizi, özel gösteriminde izleyenlerden tam not aldı.

Pınar Deniz elbisesiyle konuşuldu

The Walt Disney Company’nin tüm dünyada milyonlarca üyeye sahip dijital yayın platformu Disney+, çok konuşulacak yeni orjinal yerli yapımı ‘Aktris’i izleyicilerle buluşturuyor. Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda Soner Caner’in oturduğu, senaryosunu Hakan Bonomo’nun kaleme aldığı, Pınar Deniz ve Uraz Kaygılaroğlu’nu başrollerinde buluşturan ‘Aktris’in oyuncu kadrosunda Tolga Tekin, Ahmet Rıfat Şungar, Şebnem Hassanisoughi, İpek Çiçek ve Serhat Kılıç gibi önemli isimler yer alıyor. Dün gece gerçekleşen özel gösterimde dizi, izleyenlerden övgüleri topladı.

 Pınar Deniz elbisesiyle konuşuldu

Gösterim öncesi kameraların karşısına geçen oyuncular ‘Aktris’le ilgili heyecanlarını dile getirirken 31 Mayıs’ta dizinin 8 bölümünün birden hem Türkiye’de hem de dünyanın dört bir yanında yayına gireceğinin müjdesini verdiler.

 Pınar Deniz elbisesiyle konuşuldu

Türkiye’nin en ünlü yıldızının gündüz ışıltılı, gece ise karanlık dünyasının keskin geçişlerine tanıklık edeceğimiz; suç, gerilim ve mizah öğelerini bir arada barındıran orijinal dizi ‘Aktris’ 31 Mayıs’ta Disney+’ta izleyicilerle buluşuyor...


Pınar Deniz'in elbisesi sosyal medyada beğeni topladı.

 

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