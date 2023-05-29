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Pınar Deniz'den flaş güzellik itirafı

Ünlü oyuncu Pınar Deniz'den güzellik açıklaması geldi. İşte haberin detayları...

Pınar Deniz'den flaş güzellik itirafı

Yargı dizisinde Ceylin karakteriyle tanınan Pınar Deniz, konuk olduğu programda bilinmeyenlerini paylaştı. Oyuncu, okul yıllarında kendini çok çirkin bulduğunu ve aynaya bakamadığını söyledi.

Pınar Deniz'den flaş güzellik itirafı
Kaan Yıldırım birlikteliğiyle konuşulan ünlü oyuncu Pınar Deniz, "İbrahim Selim ile Bu Gece" adlı programda bilinmeyenlerini paylaştı. Başarılı performansının yanı sıra doğal güzelliğiyle de adından söz ettiren Deniz, lise yıllarında kendini güzel bulmadığını söyledi.

 Pınar Deniz'den flaş güzellik itirafı
Oyuncu, ''Lisedeyken çok çirkin olduğumu düşünüp aynaya bakamıyordum. Büyük ihtimalle başka psikolojik sorunlar yaşıyordum. Sınav zamanıydı, o kaygı oraya dönüşmüş olabilir. Ara ara bu duygu geliyor. Bazen çok çirkin olduğumu, güzel olmadığımı düşünüyorum ama çok da takılmıyorum" dedi.

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