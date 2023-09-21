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Ünlü şarkıcı Funda Arar 'Yargı' dizisine konuk oldu

Ünlü şarkıcı Funda Arar 'Yargı' dizisine konuk oldu. İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı Funda Arar 'Yargı' dizisine konuk oldu

Kanal D’nin, 24 Eylül Pazar günü üçüncü sezonuyla ekrana gelecek olan dizisi Yargı’ya sürpriz bir isim konuk oluyor. Yeni sezonun ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkacak olan Yargı, ünlü sanatçı Funda Arar’ı ağırlıyor.

Ünlü şarkıcı Funda Arar 'Yargı' dizisine konuk oldu
Ay Yapım’ın iki sezon boyunca ortalığı kasıp kavuran dizisi Yargı'nın yeni sezonu için geri sayım sürüyor. 24 Eylül Pazar akşamı üçüncü sezonu ile ekrana gelecek olan dizide seyirciyi Funda Arar sürprizi bekliyor. Usta sanatçı Yargı ekibinin çekimlerine katılarak konuk oyuncu olarak izleyici karşısına çıkacak.

Ünlü şarkıcı Funda Arar 'Yargı' dizisine konuk oldu
Arar’ın dizide nasıl bir karakter ile izleyici karşısına çıkacağı ise şimdiden merakla bekleniyor. Sema Ergenekon’un usta kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu dizinin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yer alırken, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş gibi isimlerden oluşan başarılı kadroya yeni sezonda Ferit Kaya, Seda Türkmen, Müge Bayramoğlu, Ulvi Kahyaoğlu, Çağla Demir, Alican Altun, Özlem Türay ve Ayşen Sezerel dahil oluyor. Yargı yeni sezon ilk bölümü ile 24 Eylül Pazar akşamı Kanal D'de!

Ünlü şarkıcı Funda Arar 'Yargı' dizisine konuk oldu

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